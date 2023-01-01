Збройні сили за минулу добу знищили 600 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,



▪️ танків ‒ 4544 (+15) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,



▪️ артилерійських систем – 5789 (+36) од,



▪️ РСЗВ – 757 (+3) од,



▪️ засобів ППО ‒ 508 (+1) од,



▪️ літаків – 315 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),



▪️ крилатих ракет ‒ 1455 (+0),



▪️ кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 870 (+10).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу знищили ще 600 окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.▪️ особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,▪️ танків ‒ 4544 (+15) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,▪️ артилерійських систем – 5789 (+36) од,▪️ РСЗВ – 757 (+3) од,▪️ засобів ППО ‒ 508 (+1) од,▪️ літаків – 315 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),▪️ крилатих ракет ‒ 1455 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 870 (+10).

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