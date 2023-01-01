Збройні сили за минулу добу знищили 600 окупантів
Сьогодні, 10:18
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 600 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,
▪️ танків ‒ 4544 (+15) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
▪️ артилерійських систем – 5789 (+36) од,
▪️ РСЗВ – 757 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
▪️ літаків – 315 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
▪️ крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 870 (+10).
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,
▪️ танків ‒ 4544 (+15) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
▪️ артилерійських систем – 5789 (+36) од,
▪️ РСЗВ – 757 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
▪️ літаків – 315 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
▪️ крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 870 (+10).
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