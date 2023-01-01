Збройні сили за минулу добу знищили 600 окупантів

Збройні сили за минулу добу знищили 600 окупантів
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 600 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,

▪️ танків ‒ 4544 (+15) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,

▪️ артилерійських систем – 5789 (+36) од,

▪️ РСЗВ – 757 (+3) од,

▪️ засобів ППО ‒ 508 (+1) од,

▪️ літаків – 315 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),

▪️ крилатих ракет ‒ 1455 (+0),

▪️ кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 870 (+10).

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Теги: Росія, Україна, війна
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