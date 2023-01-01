Курс валют у Луцьку 9 вересня

Курс валют у Луцьку 9 вересня
9 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:30
На три напрямки росія перекидає резерви та комплектує штурмові групи з ув’язнених, – Генштаб
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
Сьогодні, 08:58
Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 08:20
Як «активувати» пільги учасникам бойових дій на оплату «комуналки»
Сьогодні, 07:27
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 6 вересня Курс валют у Луцьку 6 вересня
06 вересень, 09:12
Курс валют у Луцьку 29 серпня Курс валют у Луцьку 29 серпня
29 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку 19 серпня Курс валют у Луцьку 19 серпня
19 серпень, 10:15
Курс валют у Луцьку 17 серпня Курс валют у Луцьку 17 серпня
17 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:30
 0
На три напрямки росія перекидає резерви та комплектує штурмові групи з ув’язнених, – Генштаб
Сьогодні, 09:11
 0
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
Сьогодні, 08:58
 0
Чи планують у Луцьку знову підвищувати вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 08:20
 0
Як «активувати» пільги учасникам бойових дій на оплату «комуналки»
Сьогодні, 07:27
 0
Медіа
відео
1/8