Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:30
9 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.30.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9.00.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9.00.
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