Курс валют у Луцьку 9 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 9.00.

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