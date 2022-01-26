У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири

У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
Сьогодні вранці, 9 вересня, рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось в Луцьку на вулиці Львівській.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення до служби 101 про подію надійшло о 05:20, на місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та 2 Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька.

В результаті зіткнення автобусу з деревом травмувались 4 пасажири, їм надали медичну допомогу лікарі "швидкої".

Рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам, вжили заходів для недопущення пожежі.
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири

У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири

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Теги: Луцьк, ДТП, дерево, автобус
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