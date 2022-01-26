У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
Сьогодні, 08:58
Сьогодні вранці, 9 вересня, рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось в Луцьку на вулиці Львівській.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 про подію надійшло о 05:20, на місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та 2 Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька.
В результаті зіткнення автобусу з деревом травмувались 4 пасажири, їм надали медичну допомогу лікарі "швидкої".
Рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам, вжили заходів для недопущення пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 про подію надійшло о 05:20, на місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та 2 Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька.
В результаті зіткнення автобусу з деревом травмувались 4 пасажири, їм надали медичну допомогу лікарі "швидкої".
Рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам, вжили заходів для недопущення пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 вересня
Сьогодні, 09:30
На три напрямки росія перекидає резерви та комплектує штурмові групи з ув’язнених, – Генштаб
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири
Сьогодні, 08:58
Медіа