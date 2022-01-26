У Луцьку на Львівській автобус в'їхав у дерево: травмувались 4 пасажири





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення до служби 101 про подію надійшло о 05:20, на місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та 2 Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька.



В результаті зіткнення автобусу з деревом травмувались 4 пасажири, їм надали медичну допомогу лікарі "швидкої".



Рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам, вжили заходів для недопущення пожежі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 9 вересня, рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось в Луцьку на вулиці Львівській.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення до служби 101 про подію надійшло о 05:20, на місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та 2 Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька.В результаті зіткнення автобусу з деревом травмувались 4 пасажири, їм надали медичну допомогу лікарі "швидкої".Рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам, вжили заходів для недопущення пожежі.

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