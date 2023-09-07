Як «активувати» пільги учасникам бойових дій на оплату «комуналки»





Про алгоритм дій стосовно реалізації пільги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій ідеться у роз’ясненні юристки ГО «Юридична сотня» Ірини Дмитренко, передає



100%, 75%, 50% знижки на оплату «комуналки»: хто має право



Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць передбачено пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг.



Право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг мають учасники бойових дій у розмірі 75%, особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%, члени сімей загиблих — 50 %.



Хто вважається членом сім’ї особи, яка має право на пільгу



До членів сім’ї пільговика належать дружина (або, відповідно, чоловік), їхні неповнолітні діти, їхні неодружені повнолітні діти за умови, що вони є особами з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї групи, або особи з інвалідністю 1-групи. Це також особа, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок війни 1-ї групи, доглядає за цією особою, за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі.



До членів сім’ї також належать непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою або піклуванням особи, яка має право на пільги і проживає разом з нею.



Активуємо пільгу з оплати ЖКП: крок за кроком



Право на отримання відповідних пільг настає лише після отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім’ї загиблого.



В разі, якщо така особа має бажання скористатися правом на отримання пільги для оплати житлово-комунальних послуг, треба звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами.



Перша заява — про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.



Друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу).



При поданні заяви про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, також слід надавати паспорт громадянина України, документи, які підтверджують право на таку пільгу, а також обліковий номер реєстраційної картки платника податків.



Важливо знати, що без внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, скористатися цими пільгами, фактично, неможливо.



Обидві заяви до Пенсійного фонду подаються пільговиком особисто, або ж в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.



Якщо у вас немає можливості звернутися саме таким способом, документи, разом із заявою, можна надіслати поштою.



Також з такими заявами і документами можна звернутися до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад відповідної територіальної громади або до військової адміністрації, або ж до Центру надання адміністративних послуг. В такому разі формується електронна справа, яка у електронному вигляді пересилається до органу Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня її надходження.



Якщо людина має одночасно право на пільги за кількома законами, то інформація про цю особу, як пільговика, вноситься до реєстру за усіма наявними підставами. Але в такому разі, особа має право обрати тільки одну пільгу, з якої буде отримувати знижку на комунальні послуги.



Важливо знати, що в разі, якщо змінюються будь-які відомості в житловому стані чи щодо житла пільговика, така особа зобов’язана у 30-денний термін повідомити відповідний орган Пенсійного фонду, у якому отримує пільгу.



Знижка на тверде паливо: нюанси пільги



Якщо особа, яка має відповідний статус, проживає в будинку без центрального опалення, вона має право на знижку у придбання палива. Це може бути скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, торф паливний кусковий, а також торф’яні брикети.



Ця пільга розповсюджується на всіх членів сім’ї, які проживають разом із особою, яка має право на пільги.



Пільговик може звернутися до органів соціального захисту населення або органів місцевого самоврядування за місцем своєї реєстрації чи фактичного проживання для отримання пільги на паливо один раз на рік.



Для цього слід надати: відповідну заяву, паспорт громадянина України, документ, який підтверджує право на пільгу, документ, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера заявника, довідку від підприємства чи надавача послуг про те, що житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло- або газопостачанням, а також довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і, звісно ж, документи, які підтверджують родинний зв’язок із цими особами.



Важливо знати! Пільги на придбання твердого палива, скрапленого газу, не будуть надаватися, якщо пільговик не перебуває на обліку в Єдиному Державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або ж в разі, якщо для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія.



Пільгове паливо можна отримати в натуральному вигляді, або компенсацію — готівкою для витрат на придбання певного виду палива.



На одне домогосподарство видається одна тонна твердого палива або один балон скрапленого газу на один календарний рік.



Місцеві органи влади, звісно, мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого або рідкого палива.



Як оформити пільгу дистанційно



Якщо у вас немає можливості самостійно оформити такі пільги, тобто ви не маєте можливості особисто звернутися до органів пенсійного фонду чи до ЦНАПу, чи до органів місцевого самоврядування, це можна зробити поштою, надіславши документи, або ж це може зробити член вашої сім’ї за довіреністю.



При чому, в такому разі не вимагається нотаріально завірена довіреність, вона може бути посвідчена командиром військової частини, в якій проходить службу пільговик, або ж керівник лікувального закладу, якщо пільговик перебуває на стаціонарному лікуванні.



Пільги грошима: як це працює



Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється тільки шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України.



Якщо отримувач пільги є пенсіонером, то кошти перераховуються на його рахунок, на який він отримує пенсію. Якщо особа, яка має право на таку пільгу, не є пенсіонером, тобто в Пенсійного фонду відсутня інформація про відкриті в банку рахунки, тоді Пенсійний фонд самостійно відкриває рахунок для зарахування коштів для пільговика в АТ «Ощадбанк».



Про відкриття такого рахунку орган пенсійного фонду інформує пільговика.



В разі, якщо особа, яка отримує таку пільгу, бажає отримувати її в іншому банку або ж через відділення поштового зв’язку «Укрпошта», слід звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Це можна зробити знову ж таки — особисто, поштою, або через вебпортал електронних послуг.



За рішенням органів місцевого самоврядування, особам які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть також надаватися інші пільги. Для того, щоб дізнатися повний перелік пільг саме у вашому регіоні, у вашому населеному пункті, варто звертатися саме до органів місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У нашій країні стрімко збільшується кількість осіб, які набувають пільгових статусів, зокрема, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сім’ї загиблих. Відтак, стає більш актуальною роз’яснювальна робота щодо реалізації права на пільги серед зацікавлених категорій громадян.Про алгоритм дій стосовно реалізації пільги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій ідеться у роз’ясненні юристки ГО «Юридична сотня», передає «АрміяІнформ» Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць передбачено пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг.Право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг мають учасники бойових дій у розмірі 75%, особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%, члени сімей загиблих — 50 %.До членів сім’ї пільговика належать дружина (або, відповідно, чоловік), їхні неповнолітні діти, їхні неодружені повнолітні діти за умови, що вони є особами з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї групи, або особи з інвалідністю 1-групи. Це також особа, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок війни 1-ї групи, доглядає за цією особою, за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі.До членів сім’ї також належать непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою або піклуванням особи, яка має право на пільги і проживає разом з нею.Право на отримання відповідних пільг настає лише після отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім’ї загиблого.В разі, якщо така особа має бажання скористатися правом на отримання пільги для оплати житлово-комунальних послуг, треба звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами.Перша заява — про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.Друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу).При поданні заяви про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, також слід надавати паспорт громадянина України, документи, які підтверджують право на таку пільгу, а також обліковий номер реєстраційної картки платника податків.Важливо знати, що без внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, скористатися цими пільгами, фактично, неможливо.Обидві заяви до Пенсійного фонду подаються пільговиком особисто, або ж в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.Якщо у вас немає можливості звернутися саме таким способом, документи, разом із заявою, можна надіслати поштою.Також з такими заявами і документами можна звернутися до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад відповідної територіальної громади або до військової адміністрації, або ж до Центру надання адміністративних послуг. В такому разі формується електронна справа, яка у електронному вигляді пересилається до органу Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня її надходження.Якщо людина має одночасно право на пільги за кількома законами, то інформація про цю особу, як пільговика, вноситься до реєстру за усіма наявними підставами. Але в такому разі, особа має право обрати тільки одну пільгу, з якої буде отримувати знижку на комунальні послуги.Важливо знати, що в разі, якщо змінюються будь-які відомості в житловому стані чи щодо житла пільговика, така особа зобов’язана у 30-денний термін повідомити відповідний орган Пенсійного фонду, у якому отримує пільгу.Якщо особа, яка має відповідний статус, проживає в будинку без центрального опалення, вона має право на знижку у придбання палива. Це може бути скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, торф паливний кусковий, а також торф’яні брикети.Ця пільга розповсюджується на всіх членів сім’ї, які проживають разом із особою, яка має право на пільги.Пільговик може звернутися до органів соціального захисту населення або органів місцевого самоврядування за місцем своєї реєстрації чи фактичного проживання для отримання пільги на паливо один раз на рік.Для цього слід надати: відповідну заяву, паспорт громадянина України, документ, який підтверджує право на пільгу, документ, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера заявника, довідку від підприємства чи надавача послуг про те, що житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло- або газопостачанням, а також довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і, звісно ж, документи, які підтверджують родинний зв’язок із цими особами.Важливо знати! Пільги на придбання твердого палива, скрапленого газу, не будуть надаватися, якщо пільговик не перебуває на обліку в Єдиному Державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або ж в разі, якщо для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія.Пільгове паливо можна отримати в натуральному вигляді, або компенсацію — готівкою для витрат на придбання певного виду палива.На одне домогосподарство видається одна тонна твердого палива або один балон скрапленого газу на один календарний рік.Місцеві органи влади, звісно, мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого або рідкого палива.Якщо у вас немає можливості самостійно оформити такі пільги, тобто ви не маєте можливості особисто звернутися до органів пенсійного фонду чи до ЦНАПу, чи до органів місцевого самоврядування, це можна зробити поштою, надіславши документи, або ж це може зробити член вашої сім’ї за довіреністю.При чому, в такому разі не вимагається нотаріально завірена довіреність, вона може бути посвідчена командиром військової частини, в якій проходить службу пільговик, або ж керівник лікувального закладу, якщо пільговик перебуває на стаціонарному лікуванні.Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється тільки шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України.Якщо отримувач пільги є пенсіонером, то кошти перераховуються на його рахунок, на який він отримує пенсію. Якщо особа, яка має право на таку пільгу, не є пенсіонером, тобто в Пенсійного фонду відсутня інформація про відкриті в банку рахунки, тоді Пенсійний фонд самостійно відкриває рахунок для зарахування коштів для пільговика в АТ «Ощадбанк».Про відкриття такого рахунку орган пенсійного фонду інформує пільговика.В разі, якщо особа, яка отримує таку пільгу, бажає отримувати її в іншому банку або ж через відділення поштового зв’язку «Укрпошта», слід звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Це можна зробити знову ж таки — особисто, поштою, або через вебпортал електронних послуг.За рішенням органів місцевого самоврядування, особам які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть також надаватися інші пільги. Для того, щоб дізнатися повний перелік пільг саме у вашому регіоні, у вашому населеному пункті, варто звертатися саме до органів місцевого самоврядування.

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