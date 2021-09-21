На площі у Луцьку безкоштовно частуватимуть кримськотатарськими стравами

На площі у Луцьку безкоштовно частуватимуть кримськотатарськими стравами
У неділю, 10 вересня, на Замковій площі у Луцьку відбудеться акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму».

Команда проєкту облаштує мобільну кухню та ознайомить з історією та національними традиціями кримських татар.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Запрошують жителів громади та гостей міста скуштувати смачний плов за кримськотатарським рецептом.

Організатори акції — Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний Благодійний Фонд - "Фонд Національного Добробуту Криму"», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Луцької міської територіальної громади.

Початок акції об 11:00, вхід вільний, частування безкоштовне.

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Теги: страви, плов
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