На площі у Луцьку безкоштовно частуватимуть кримськотатарськими стравами
Сьогодні, 06:13
У неділю, 10 вересня, на Замковій площі у Луцьку відбудеться акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму».
Команда проєкту облаштує мобільну кухню та ознайомить з історією та національними традиціями кримських татар.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Запрошують жителів громади та гостей міста скуштувати смачний плов за кримськотатарським рецептом.
Організатори акції — Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний Благодійний Фонд - "Фонд Національного Добробуту Криму"», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Луцької міської територіальної громади.
Початок акції об 11:00, вхід вільний, частування безкоштовне.
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Команда проєкту облаштує мобільну кухню та ознайомить з історією та національними традиціями кримських татар.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Запрошують жителів громади та гостей міста скуштувати смачний плов за кримськотатарським рецептом.
Організатори акції — Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний Благодійний Фонд - "Фонд Національного Добробуту Криму"», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Луцької міської територіальної громади.
Початок акції об 11:00, вхід вільний, частування безкоштовне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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