На площі у Луцьку безкоштовно частуватимуть кримськотатарськими стравами





Команда проєкту облаштує мобільну кухню та ознайомить з історією та національними традиціями кримських татар.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Запрошують жителів громади та гостей міста скуштувати смачний плов за кримськотатарським рецептом.



Організатори акції — Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний Благодійний Фонд - "Фонд Національного Добробуту Криму"», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Луцької міської територіальної громади.



Початок акції об 11:00, вхід вільний, частування безкоштовне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 10 вересня, на Замковій площі у Луцьку відбудеться акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму».Команда проєкту облаштує мобільну кухню та ознайомить з історією та національними традиціями кримських татар.Про це повідомляє Луцька міська рада.Запрошують жителів громади та гостей міста скуштувати смачний плов за кримськотатарським рецептом.Організатори акції — Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний Благодійний Фонд - "Фонд Національного Добробуту Криму"», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Луцької міської територіальної громади.Початок акції об 11:00, вхід вільний, частування безкоштовне.

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