ГУР спілкується з російськими пілотами: яка мета

ГУР спілкується з російськими пілотами: яка мета
Українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.

Він сказав, що деталі є таємницею, але подібне спілкування йшло з кількома особами, і воно продовжується.

"Те, що сталося, просто додасть впевненості людям, які ще вагаються", – сказав він.

Буданов додав, що російське керівництво засмучене успішністю операції України. Росіяни намагаються запобігти іншим подібним операціям.

"ФСБ почала ще більш активно працювати", – зазначив Буданов, додавши, що нічого хорошого це їй не дасть.

Нагадаємо, що в серпні після пів року підготовки російський пілот вертольота Мі-8 перегнав його в Україну. На борту із ним було ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.

Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив.

Родину російського пілота вивезли з рф ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам він отримав обіцяну грошову винагороду і думає над тим, щоб залишитись в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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