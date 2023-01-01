У Польщі затримали трьох людей, які напали на українських підлітків





Про це повідомляє поліція Ґданську, пише



За даними поліції, 26-річна жінка без причини напала на 16-річну дівчину та пошкодила їй телефон. Тоді за неї заступився 16-річний товариш, але його побили двоє чоловіків. Йому пошкодили окуляри та телефон.



Поліціянти затримали жінку, яка була в стані алкогольного сп’яніння, а також двох чоловіків — 28 та 43 років.



За даними громадської організації «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки», нападники кричали підлітками «геть в Україну». Окрім того, у Центрі кажуть, що внаслідок нападу 16-річна дівчина отримала травму обличчя.



Яке може бути покарання?



У поліції зазначили, що злочини, які інкримінуються затриманим, мали хуліганський характер, що призведе до збільшення міри покарання підозрюваним.



Водночас, за даними Центру, жінці висунули звинувачення за ст. 157 Кримінального кодексу Польщі, їй загрожує до 5 років ув’язнення. Двох інших нападників за участь у бійці можуть позбавити волі на 3 роки.



Підозрювані перебувають під наглядом поліції, їм заборонено наближатися та контактувати з потерпілими та свідками.



Напади на українців у Європі



У січні троє російськомовних чоловіків напали на двох дівчат з України в метрополітені Берліна, столиці Німеччини.



У серпні в Польщі майже два десятки футбольних хуліганів побили та пограбували двох українців через їхню національну приналежність. Того ж місяця побили двох українок у Чехії, а у Німеччині напали на українських дітей з вимогою розмовляти російською.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському Ґданську правоохоронці затримали жінку та двох чоловіків, які напали на двох 16-річних підлітків з України.Про це повідомляє поліція Ґданську, пише Громадське За даними поліції, 26-річна жінка без причини напала на 16-річну дівчину та пошкодила їй телефон. Тоді за неї заступився 16-річний товариш, але його побили двоє чоловіків. Йому пошкодили окуляри та телефон.Поліціянти затримали жінку, яка була в стані алкогольного сп’яніння, а також двох чоловіків — 28 та 43 років.За даними громадської організації «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки», нападники кричали підлітками «геть в Україну». Окрім того, у Центрі кажуть, що внаслідок нападу 16-річна дівчина отримала травму обличчя.У поліції зазначили, що злочини, які інкримінуються затриманим, мали хуліганський характер, що призведе до збільшення міри покарання підозрюваним.Водночас, за даними Центру, жінці висунули звинувачення за ст. 157 Кримінального кодексу Польщі, їй загрожує до 5 років ув’язнення. Двох інших нападників за участь у бійці можуть позбавити волі на 3 роки.Підозрювані перебувають під наглядом поліції, їм заборонено наближатися та контактувати з потерпілими та свідками.У січні троє російськомовних чоловіків напали на двох дівчат з України в метрополітені Берліна, столиці Німеччини.У серпні в Польщі майже два десятки футбольних хуліганів побили та пограбували двох українців через їхню національну приналежність. Того ж місяця побили двох українок у Чехії, а у Німеччині напали на українських дітей з вимогою розмовляти російською.

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