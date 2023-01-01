9 вересня на Волині: гортаючи календар

Оксана Бубенщикова (на фото).



Також особисте свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Никитюк.



Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.



Вітаємо іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.



9 вересня - Всесвітній день краси, День надання першої медичної допомоги та День тестера.

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