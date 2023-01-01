На війні загинув бойовий медик з Волині
Сьогодні, 22:18
На війні віддав своє молоде життя житель села Копачівка, старший бойовий медик, молодший сержант Лавренюк Павло Валерійович 23.03.1993 року народження.
Трагічну звістку повідомили на сайті громади.
Воїн загинув 6 вересня біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області в бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов'язок.
Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 8 по 12 вересня включно.
Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Вічна і світла пам'ять Герою!
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Трагічну звістку повідомили на сайті громади.
Воїн загинув 6 вересня біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області в бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов'язок.
Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 8 по 12 вересня включно.
Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Вічна і світла пам'ять Герою!
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