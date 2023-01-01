На війні загинув бойовий медик з Волині

На війні віддав своє молоде життя житель села Копачівка, старший бойовий медик, молодший сержант23.03.1993 року народження.Трагічну звістку повідомили на сайті громади.Воїн загинув 6 вересня біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області в бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов'язок.Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 8 по 12 вересня включно.Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.