На війні загинув бойовий медик з Волині

На війні загинув бойовий медик з Волині
На війні віддав своє молоде життя житель села Копачівка, старший бойовий медик, молодший сержант Лавренюк Павло Валерійович 23.03.1993 року народження.

Трагічну звістку повідомили на сайті громади.

Воїн загинув 6 вересня біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області в бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов'язок.

Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 8 по 12 вересня включно.

Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Вічна і світла пам'ять Герою!


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Теги: Павло Лавренюк
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