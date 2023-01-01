Ківерцівський міський голова, який роками їздив без прав, знову законно сів за кермо

Олександр Ковальчук знову із посвідченням водія. До цього він керував транспортними засобами без документу. Посвідчення отримав 22 серпня.



Про це



Ківерцівського міського голову Олександра Ковальчука затримали за нетверезе водіння наприкінці 2016 року. 20 березня 2017-го суддя Олександр Костюкевич оштрафував посадовця на 10,2 тисячі гривень і позбавив його водійського посвідчення на один рік.



Але відсутність водійського посвідчення не зупинила Олександра Ковальчука, він продовжив керувати без документів. І так тривало понад шість років. За це його неодноразово штрафували. Також Ковальчука затримували і за повторне водіння в нетверезому стані.



Вдруге нетверезим Олександра Ковальчука затримали за кермом вже на посаді очільника громади – 24 грудня 2021 року. Тоді у Луцьку на вулиці Гордіюк він керував авто «Dacia Logan» з явними ознаками сп’яніння й наїхав на металеву конструкцію на розділювальній смузі. Посадовець у присутності свідків відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. суддя Луцького міськрайонного суду Тетяна Філюк у квітні 2022-го оштрафувала міського голову на 17 тисяч гривень й постановила позбавити його водійського посвідчення на один рік.



Однак, посадовець подав апеляцію. В результаті суддя Волинського апеляційного суду Віталій Денісов підтвердив рішення суду першої інстанції, однак скасував його в частині позбавлення водійського посвідчення. Виявилося, що у мера його просто немає.



Без прав політика затримували і раніше. Так, за місяць до згаданої ДТП, 25 листопада 2021 року, Олександра Ковальчука оштрафували на 3400 гривень за керування автомобілем без посвідчення.



Вже під час повномасштабного вторгнення Росії, 15 листопада 2022 року, на автодорозі «Луцьк-Дольськ» правоохоронці знову виявили політика за кермом авто «Dacia Logan». Цього разу – на блокпосту. Оскільки, це відбулося вдруге за рік, то на нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 5 статті 126 КУпАП, яка передбачає 40,8 тисяч гривень штрафу.



До суду посадовець не з’явився, тож суддя Луцького міськрайонного суду Валентина Пушкарчук, окрім штрафу, постановила ще й забрати в чоловіка водійське посвідчення на п’ять років. Згодом, мер подав апеляцію. А суддя уже Волинського апеляційного суду Василь Подолюк виключив із рішення першої інстанції частину про позбавлення водійського посвідчення.



Без посвідчення водія Олександр Ковальчук їздив не тільки на Волині. За даними Головного управління Нацполіції, у 2023 році його спіймали на цьому ж порушенні патрульні Івано-Франківської області. В цьому випадку міському голові призначили 3400 гривень штрафу.



Таким чином, впродовж восьми років міського голову Ківерців двічі судили за керування авто в нетверезому стані та кілька разів – за керування ним без посвідчення водія. Загальна сума накладених на нього штрафів становить щонайменше 74,8 тисячі гривень.



Покарання гривнею не змусили посадовця припинити порушення. 22 серпня активіст Сергій Рижков написав про те, що Олександр Ковальчук і далі дозволяє собі керувати автомобілем без посвідчення. Знявши це на відео, чоловік викликав правоохоронців. Поліцейські знову склали протокол на міського голову за ст. 126 КУпАП, а отже йому світить черговий штраф на 40,8 тисяч гривень.



«У мене посвідчення водія було вилучене ще в 2017 році. І я його не отримав назад, бо в мене були судові справи, тяганини. Ну, це мої питання вже», – коментує Олександр Ковальчук.



Того ж дня посадовець вже був в сервісному центрі МВС, де в екстреному порядку здав іспити і отримав водійське посвідчення.



«Я їздив і здав. Розрахувався за все: за водіння, за пальне. Пішов, здав на комп’ютері. Є камери. Нема проблем ніяких. За один день здав і практичну частину, і водіння», – розповів Олександр Ковальчук.



Нині Ківерцівський міський голова їздить на службовій автівці Renault Koleos, яку напередодні придбали для місцевої поліклініки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Ківерцівської територіальної громадизнову із посвідченням водія. До цього вінкерував транспортними засобами без документу. Посвідчення отримав 22 серпня.Про це «Силі правди» розповів сам посадовець.Ківерцівського міського голову Олександра Ковальчука затримали за нетверезе водіння наприкінці 2016 року. 20 березня 2017-го суддя Олександр Костюкевич оштрафував посадовця на 10,2 тисячі гривень і позбавив його водійського посвідчення на один рік.Але відсутність водійського посвідчення не зупинила Олександра Ковальчука, він продовжив керувати без документів. І так тривало понад шість років. За це його неодноразово штрафували. Також Ковальчука затримували і за повторне водіння в нетверезому стані.Вдруге нетверезим Олександра Ковальчука затримали за кермом вже на посаді очільника громади – 24 грудня 2021 року. Тоді у Луцьку на вулиці Гордіюк він керував авто «Dacia Logan» з явними ознаками сп’яніння й наїхав на металеву конструкцію на розділювальній смузі. Посадовець у присутності свідків відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. суддя Луцького міськрайонного суду Тетяна Філюк у квітні 2022-го оштрафувала міського голову на 17 тисяч гривень й постановила позбавити його водійського посвідчення на один рік.Однак, посадовець подав апеляцію. В результаті суддя Волинського апеляційного судупідтвердив рішення суду першої інстанції, однак скасував його в частині позбавлення водійського посвідчення. Виявилося, що у мера його просто немає.Без прав політика затримували і раніше. Так, за місяць до згаданої ДТП, 25 листопада 2021 року, Олександра Ковальчука оштрафували на 3400 гривень за керування автомобілем без посвідчення.Вже під час повномасштабного вторгнення Росії, 15 листопада 2022 року, на автодорозі «Луцьк-Дольськ» правоохоронці знову виявили політика за кермом авто «Dacia Logan». Цього разу – на блокпосту. Оскільки, це відбулося вдруге за рік, то на нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 5 статті 126 КУпАП, яка передбачає 40,8 тисяч гривень штрафу.До суду посадовець не з’явився, тож суддя Луцького міськрайонного суду, окрім штрафу, постановила ще й забрати в чоловіка водійське посвідчення на п’ять років. Згодом, мер подав апеляцію. А суддя уже Волинського апеляційного судувиключив із рішення першої інстанції частину про позбавлення водійського посвідчення.Без посвідчення водія Олександр Ковальчук їздив не тільки на Волині. За даними Головного управління Нацполіції, у 2023 році його спіймали на цьому ж порушенні патрульні Івано-Франківської області. В цьому випадку міському голові призначили 3400 гривень штрафу.Таким чином, впродовж восьми років міського голову Ківерців двічі судили за керування авто в нетверезому стані та кілька разів – за керування ним без посвідчення водія. Загальна сума накладених на нього штрафів становить щонайменше 74,8 тисячі гривень.Покарання гривнею не змусили посадовця припинити порушення. 22 серпня активіст Сергій Рижков написав про те, що Олександр Ковальчук і далі дозволяє собі керувати автомобілем без посвідчення. Знявши це на відео, чоловік викликав правоохоронців. Поліцейські знову склали протокол на міського голову за ст. 126 КУпАП, а отже йому світить черговий штраф на 40,8 тисяч гривень.«У мене посвідчення водія було вилучене ще в 2017 році. І я його не отримав назад, бо в мене були судові справи, тяганини. Ну, це мої питання вже», – коментує Олександр Ковальчук.Того ж дня посадовець вже був в сервісному центрі МВС, де в екстреному порядку здав іспити і отримав водійське посвідчення.«Я їздив і здав. Розрахувався за все: за водіння, за пальне. Пішов, здав на комп’ютері. Є камери. Нема проблем ніяких. За один день здав і практичну частину, і водіння», – розповів Олександр Ковальчук.Нині Ківерцівський міський голова їздить на службовій автівці Renault Koleos, яку напередодні придбали для місцевої поліклініки.

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