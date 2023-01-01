Загинув прикордонник з Волині Тарас Грицюк
Сьогодні, 19:12
6 вересня під час виконання бойового завдання внаслідок отриманих поранень загинув волинянин, житель Мар'янівської громади Тарас Грицюк.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці, а також на сайті.
Тарас Грицюк 18.02.1993 року народження був заступником начальника третьої прикордонної застави – начальником другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Львів» 7-го прикордонного загону, лейтенант.
Він захищав Батьківщину з 12 березня 2022 року.
Про час та дату зустрічі тіла загиблого Героя повідомлять згодом.
У Мар'янівській громаді 8-10 вересня оголосили Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Тараса. Вічна пам’ять Герою!
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці, а також на сайті.
Тарас Грицюк 18.02.1993 року народження був заступником начальника третьої прикордонної застави – начальником другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Львів» 7-го прикордонного загону, лейтенант.
Він захищав Батьківщину з 12 березня 2022 року.
Про час та дату зустрічі тіла загиблого Героя повідомлять згодом.
У Мар'янівській громаді 8-10 вересня оголосили Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Тараса. Вічна пам’ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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