Загинув прикордонник з Волині Тарас Грицюк

Загинув прикордонник з Волині Тарас Грицюк
6 вересня під час виконання бойового завдання внаслідок отриманих поранень загинув волинянин, житель Мар'янівської громади Тарас Грицюк.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці, а також на сайті.

Тарас Грицюк 18.02.1993 року народження був заступником начальника третьої прикордонної застави – начальником другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Львів» 7-го прикордонного загону, лейтенант.

Він захищав Батьківщину з 12 березня 2022 року.

Про час та дату зустрічі тіла загиблого Героя повідомлять згодом.

У Мар'янівській громаді 8-10 вересня оголосили Днями жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Тараса. Вічна пам’ять Герою!

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Теги: Тарас Грицюк
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