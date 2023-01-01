Загинув прикордонник з Волині Тарас Грицюк

Тарас Грицюк.



Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці, а також на сайті.



Тарас Грицюк 18.02.1993 року народження був заступником начальника третьої прикордонної застави – начальником другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Львів» 7-го прикордонного загону, лейтенант.



Він захищав Батьківщину з 12 березня 2022 року.



Про час та дату зустрічі тіла загиблого Героя повідомлять згодом.



У Мар'янівській громаді 8-10 вересня оголосили Днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Тараса. Вічна пам’ять Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 вересня під час виконання бойового завдання внаслідок отриманих поранень загинув волинянин, житель Мар'янівської громадиПро це повідомили на сторінці громади у фейсбуці, а також на сайті.Тарас Грицюк 18.02.1993 року народження був заступником начальника третьої прикордонної застави – начальником другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Львів» 7-го прикордонного загону, лейтенант.Він захищав Батьківщину з 12 березня 2022 року.Про час та дату зустрічі тіла загиблого Героя повідомлять згодом.У Мар'янівській громаді 8-10 вересня оголосили Днями жалоби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію