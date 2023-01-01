Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня

У суботу, 8 вересня, на Волині очікується малохмарна погода. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 11-13°, вдень 23-25°. По області вночі - 9-14°, вдень - 20-25°.9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.