Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
У суботу, 8 вересня, на Волині очікується малохмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 11-13°, вдень 23-25°. По області вночі - 9-14°, вдень - 20-25°.

Народний прогноз погоди: 9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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