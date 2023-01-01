Росія вивела свою авіацію з території Білорусі, – «Гаюн»
Сьогодні, 18:43
Росія вивела з білоруської території практично всю свою авіацію. Наразі там перебуває лише один штурмовик Су-25.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", пише Громадське.
За даними моніторингової групи, 5 серпня:
з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 Мі-8 і 7 Мі-24) ПКС рф.
з аеродрому "Барановичі" у росію полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ПКС рф.
"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент регіонального угруповання військ у Білорусі перестав існувати", — зазначили фахівці.
Станом на 1 вересня в Білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 повітряно-космічних сил рф, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".
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Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", пише Громадське.
За даними моніторингової групи, 5 серпня:
з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 Мі-8 і 7 Мі-24) ПКС рф.
з аеродрому "Барановичі" у росію полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ПКС рф.
"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент регіонального угруповання військ у Білорусі перестав існувати", — зазначили фахівці.
Станом на 1 вересня в Білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 повітряно-космічних сил рф, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".
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