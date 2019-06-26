Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу

Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу
Завдяки співпраці обласної адміністрації з Християнською медичною асоціацією України Волинська область одержала шість апаратів для інгаляційного наркозу.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Пристрої мають досить широкий діапазон впливу на хід операції, створюючи оптимальні та безпечні умови для роботи хірурга. Також завдяки сучасним наркозним апаратам лікарі зможуть контролювати серцевий ритм, тиск в дихальних шляхах, концентрацію і потік кисню та автоматичну вентиляцію легень пацієнта.

"Таке устаткування є необхідним для роботи медиків у мирний час, а сьогодні – вкрай важливе. Операційне обладнання отримають медичні заклади області, які найбільше його потребують. Дякую нашим партнерам за техніку, яка допоможе врятувати не одне життя наших громадян", - зазначив голова ОВА.
Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу
Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, наркоз, апарати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу
Сьогодні, 17:23
Завтра, 9 вересня, перекриють рух деякими вулицями Луцька
Сьогодні, 17:07
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
26 червень, 2019, 18:20
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
Сьогодні, 13:38
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:38
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу
Сьогодні, 17:23
 0
Завтра, 9 вересня, перекриють рух деякими вулицями Луцька
Сьогодні, 17:07
 0
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
 0
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
 0
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8