Волинь отримала шість апаратів для інгаляційного наркозу





Про це Юрій Погуляйко.



Пристрої мають досить широкий діапазон впливу на хід операції, створюючи оптимальні та безпечні умови для роботи хірурга. Також завдяки сучасним наркозним апаратам лікарі зможуть контролювати серцевий ритм, тиск в дихальних шляхах, концентрацію і потік кисню та автоматичну вентиляцію легень пацієнта.



"Таке устаткування є необхідним для роботи медиків у мирний час, а сьогодні – вкрай важливе. Операційне обладнання отримають медичні заклади області, які найбільше його потребують. Дякую нашим партнерам за техніку, яка допоможе врятувати не одне життя наших громадян", - зазначив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки співпраці обласної адміністрації з Християнською медичною асоціацією України Волинська область одержала шість апаратів для інгаляційного наркозу.Про це повідомив голова Волинської ОВАПристрої мають досить широкий діапазон впливу на хід операції, створюючи оптимальні та безпечні умови для роботи хірурга. Також завдяки сучасним наркозним апаратам лікарі зможуть контролювати серцевий ритм, тиск в дихальних шляхах, концентрацію і потік кисню та автоматичну вентиляцію легень пацієнта."Таке устаткування є необхідним для роботи медиків у мирний час, а сьогодні – вкрай важливе. Операційне обладнання отримають медичні заклади області, які найбільше його потребують. Дякую нашим партнерам за техніку, яка допоможе врятувати не одне життя наших громадян", - зазначив голова ОВА.

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