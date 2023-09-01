«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський

Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.



Про це повідомляє російська служба ВВС News з посиланням на заяву президента в Києві, пише



"Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є", - сказав Зеленський.



За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".



Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна".



"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.



Нагадаємо, що надвечір 23 серпня



Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджував, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.



Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.



Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схилялися до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".



Президент США Джо Байден припустив, що президент росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивважає російського диктаторавідповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер"Про це повідомляє російська служба ВВС News з посиланням на заяву президента в Києві, пише Українська правда "Путін здувся − як людина, як політик. Він убив Пригожина − принаймні, така інформація у нас є", - сказав Зеленський.За його словами, для України це просто "на одного терориста менше".Зеленський також додав, що моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями − "кидали їх уперед, їм повертатися назад було не можна"."Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, вагнерівців, − вони це втратили. Для нас це безумовно плюс", − підсумував український президент.Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджував, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схилялися до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".Президент СШАприпустив, що президент росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області рф.

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