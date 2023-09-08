Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація складна.
Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише LB.ua.
За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій.
"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.
Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.
За минулу добу, 7 вересня, українські бійці відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише LB.ua.
За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій.
"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.
Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.
За минулу добу, 7 вересня, українські бійці відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Медіа