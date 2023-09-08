Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація

Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація складна.

Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише LB.ua.

За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій.

"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.

Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.

За минулу добу, 7 вересня, українські бійці відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи власному керівництву
Сьогодні, 15:10
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський «Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових
Сьогодні, 13:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
Сьогодні, 13:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Є інформація, що Путін убив Пригожина», – Зеленський
Сьогодні, 16:40
 0
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Сьогодні, 16:10
 0
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
Сьогодні, 15:20
 0
На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи власному керівництву
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8