Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація





Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише



За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій.



"На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.



Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.



Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.



За минулу добу, 7 вересня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація складна.Про це повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України, пише LB.ua За його словами, Куп'янськ, зокрема, залишається напрямком, по якому росіяни не припиняють спроби активних дій."На Лимано-Куп'янському напрямку продовжуються активні бойові дії. Українські сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація справді складна", - сказав Юсов.Він додав, що розвідка уважно стежить за пересуваннями сил і засобів ворога.Нагадаємо, за даними Генштабу ЗУ, на Мелітопольському напрямку під час ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше Бахмута.За минулу добу, 7 вересня, українські бійці відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках

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