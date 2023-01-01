На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи власному керівництву

На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи власному керівництву
На Рівненщині посадовцю військкомату повідомили про підозру за постачання психотропів власному керівництву.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури
у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 39-річному тимчасово виконувачу обов’язків начальника відділу, начальнику відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин у великих розмірах.

За даними слідства, майор забезпечував керівника районного військкомату психотропною речовиною – амфетамін.

Встановлено, що підозрюваний придбав на чорному ринку психоактивну речовину, розфасував у полімерний zip-пакет, помістив до упаковки зі серветок, заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа та прозвітував про виконану роботу через один із месенджерів.

Після цього, районний воєнком вказав координати «закладки» своїй співмешканці, яка і забрала товар в обумовленому місці.

Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.
На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи власному керівництву

Нагадаємо, раніше районному керівнику ТЦК та СП вже повідомляли про підозру за незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах.

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Теги: Рівненщина, військкомат, амфетамін
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