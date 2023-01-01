У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених. ОНОВЛЕНО

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених. ОНОВЛЕНО
У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.

Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих", - йдеться в повідомленні.
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених. ОНОВЛЕНО

ОНОВЛЕНО станом на 15.42

У ДСНС повідомили, що станом на 15:00 відомо про 60 поранених та 1 загиблого в Кривому Розі.

Нагадаємо, що росія вранці 8 вересня нанесла ракетний удар по середмістю Кривогу Рогу. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

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Теги: Кривий Ріг, ракетний удар
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