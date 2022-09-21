У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У Луцьку на пішохідному перехресті на вулиці Глушець водій легковика «Ауді» збив велосипедиста.
Як повідомили виданню ВСН очевидці, аварія сталася в обідню пору у п'ятницю, 8 вересня.
З їх слів, в аварії зазнало пошкоджень і ще одне авто, яке від неочікуваної зупинки стукнуло «ауді».
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Попередньо - велосипедиста забрала «швидка».
Деталі - згодом.
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Як повідомили виданню ВСН очевидці, аварія сталася в обідню пору у п'ятницю, 8 вересня.
З їх слів, в аварії зазнало пошкоджень і ще одне авто, яке від неочікуваної зупинки стукнуло «ауді».
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Попередньо - велосипедиста забрала «швидка».
Деталі - згодом.
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