У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО





Як повідомили виданню



З їх слів, в аварії зазнало пошкоджень і ще одне авто, яке від неочікуваної зупинки стукнуло «ауді».



Наразі на місці події працюють правоохоронці. Попередньо - велосипедиста забрала «швидка».



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на пішохідному перехресті на вулиці Глушець водій легковика «Ауді» збив велосипедиста.Як повідомили виданню ВСН очевидці, аварія сталася в обідню пору у п'ятницю, 8 вересня.З їх слів, в аварії зазнало пошкоджень і ще одне авто, яке від неочікуваної зупинки стукнуло «ауді».Наразі на місці події працюють правоохоронці. Попередньо - велосипедиста забрала «швидка».Деталі - згодом.

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