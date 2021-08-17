Вже завтра та у неділю Луцьк відзначатиме День міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 14:04
9 та 10 вересня Луцьк відзначатиме своє свято – День міста. Луцьку виповнюється вже 938 років.
У ці дні, а також напередодні відбудуться мистецькі, спортивні та благодійні дійства.
Відомо, що відбудуться, зокрема, такі заходи:
• презентація артінсталяцій «Вирій вічності» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
• захід із вшанування пам’яті спортсменів, які загинули на війні, «Спортивні хроніки війни» (проспект Волі, 13);
• велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан;
• мистецький проєкт «Територія творчості» на Театральному майдані міста;
• громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані.
інтерактивний сімейний захід на Площі Героїв Майдану міста Луцька;
• благодійний концерт за участю творчо обдарованих дітей та народного артиста України Василя Зінкевича у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка;
• акустичний творчий вечір біля Будинку скульптора Голованя на вулиці Лютеранська, 9;
• артпроменад «Так звучить Луцьк» в дворі музейного простору «Окольний замок» на вулиці Кафедральна, 6;
• відкритий турнір з шашок-64;
• всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока 2023» в приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;
• пізнавальний захід «Rescuers4Children» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
• театралізована презентація «Велична історія Древнього Жидичина» в селі Жидичин;
• концерт органної музики за участі відомих українських виконавців в Палаці культури міста Луцька.
Детальний розклад подій – на зображенні нижче.
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У ці дні, а також напередодні відбудуться мистецькі, спортивні та благодійні дійства.
Відомо, що відбудуться, зокрема, такі заходи:
• презентація артінсталяцій «Вирій вічності» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
• захід із вшанування пам’яті спортсменів, які загинули на війні, «Спортивні хроніки війни» (проспект Волі, 13);
• велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан;
• мистецький проєкт «Територія творчості» на Театральному майдані міста;
• громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані.
інтерактивний сімейний захід на Площі Героїв Майдану міста Луцька;
• благодійний концерт за участю творчо обдарованих дітей та народного артиста України Василя Зінкевича у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка;
• акустичний творчий вечір біля Будинку скульптора Голованя на вулиці Лютеранська, 9;
• артпроменад «Так звучить Луцьк» в дворі музейного простору «Окольний замок» на вулиці Кафедральна, 6;
• відкритий турнір з шашок-64;
• всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока 2023» в приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;
• пізнавальний захід «Rescuers4Children» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
• театралізована презентація «Велична історія Древнього Жидичина» в селі Жидичин;
• концерт органної музики за участі відомих українських виконавців в Палаці культури міста Луцька.
Детальний розклад подій – на зображенні нижче.
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