Вже завтра та у неділю Луцьк відзначатиме День міста. ПРОГРАМА

9 та 10 вересня Луцьк відзначатиме своє свято – День міста. Луцьку виповнюється вже 938 років.У ці дні, а також напередодні відбудуться мистецькі, спортивні та благодійні дійства.Відомо, що відбудуться, зокрема, такі заходи:• презентація артінсталяцій «Вирій вічності» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;• захід із вшанування пам’яті спортсменів, які загинули на війні, «Спортивні хроніки війни» (проспект Волі, 13);• велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан;• мистецький проєкт «Територія творчості» на Театральному майдані міста;• громадська акція «Українська вишиванка» на Театральному майдані.інтерактивний сімейний захід на Площі Героїв Майдану міста Луцька;• благодійний концерт за участю творчо обдарованих дітей та народного артиста України Василя Зінкевича у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка;• акустичний творчий вечір біля Будинку скульптора Голованя на вулиці Лютеранська, 9;• артпроменад «Так звучить Луцьк» в дворі музейного простору «Окольний замок» на вулиці Кафедральна, 6;• відкритий турнір з шашок-64;• всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока 2023» в приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;• пізнавальний захід «Rescuers4Children» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;• театралізована презентація «Велична історія Древнього Жидичина» в селі Жидичин;• концерт органної музики за участі відомих українських виконавців в Палаці культури міста Луцька.Детальний розклад подій – на зображенні нижче.