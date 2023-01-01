На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко

Франка Юрія Івановича.



Про це повідомили у



"Інспектор прикордонної служби, кулеметник прикордонної застави відділу прикордонної служби "Чоп" 94 прикордонного загону, старший солдат Юрій Іванович Франко загинув 31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати.



З 8 по 10 вересня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна забрала життя ще одного вірного сина України, жителя Рожищенської громади, рожищанинаПро це повідомили у громаді "Інспектор прикордонної служби, кулеметник прикордонної застави відділу прикордонної служби "Чоп" 94 прикордонного загону, старший солдат Юрій Іванович Франко загинув 31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати.З 8 по 10 вересня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.

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