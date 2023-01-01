Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:38
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"8 вересня з 13:30 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"8 вересня з 13:30 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
Сьогодні, 13:38
Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський
Сьогодні, 13:05
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:38
Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець
Сьогодні, 12:32
Медіа