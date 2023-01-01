Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"8 вересня з 13:30 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєнПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."8 вересня з 13:30 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.

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