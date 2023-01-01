Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів

Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"8 вересня з 13:30 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працюватимуть піротехніки ДСНС - на спеціальному майданчику знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, рятувальники, вибухи
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