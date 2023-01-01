Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець





Про це Дмитро Лубінець.



"Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.



Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тот, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - йдеться в повідомленні.



З безпекових міркувань Лубінець не може розголошувати деталей повернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей.Про це повідомив омбудсмен"Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тот, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - йдеться в повідомленні.З безпекових міркувань Лубінець не може розголошувати деталей повернення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію