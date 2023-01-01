Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець

Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець
Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.

Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тот, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - йдеться в повідомленні.
Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець

З безпекових міркувань Лубінець не може розголошувати деталей повернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський
Сьогодні, 13:05
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:38
Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець
Сьогодні, 12:32
Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових
Сьогодні, 13:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
Сьогодні, 13:38
Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський
Сьогодні, 13:05
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутати пропонують запровадити покарання за неповагу до військових
Сьогодні, 13:45
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Франко
Сьогодні, 13:38
 0
Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували, – Веніславський
Сьогодні, 13:05
 0
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:38
 0
Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8