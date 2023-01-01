Україна повернула додому ще 9 дітей, – Лубінець
Сьогодні, 12:32
Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.
Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тот, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - йдеться в повідомленні.
З безпекових міркувань Лубінець не може розголошувати деталей повернення.
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Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Історії цих дітей - вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування.
Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тот, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - йдеться в повідомленні.
З безпекових міркувань Лубінець не може розголошувати деталей повернення.
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