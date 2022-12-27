Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО





Про це



Роботи стартували на початку серпня і наразі проходять на правій частині споруди.



Мостобудівельна бригада, що складається з 12 працівників підрядника, працює щоденно майже місяць часу, окремі етапи робіт завершено.



Що зроблено:



▫️ проведено підготовчі і демонтажні роботи;



▫️ укріплено шафові стінки та влаштовано лежні;



▫️ влаштовано накладну плиту;



▫️ змонтовано тротуарні консолі;



▫️ влаштовано деформаційні металеві шви типу Маурер;



▫️укріплено укоси насипу.



"Зараз мостовики працюють над влаштуванням гідроізоляції, наступного тижня планують приступити до асфальтування проїзної частини на споруді і підходах до неї. Потому приступлять до відновлення лівої частини будови", - зазначають у у Службі автомобільних доріг області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старій Вижівці ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка.Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Роботи стартували на початку серпня і наразі проходять на правій частині споруди.Мостобудівельна бригада, що складається з 12 працівників підрядника, працює щоденно майже місяць часу, окремі етапи робіт завершено.▫️ проведено підготовчі і демонтажні роботи;▫️ укріплено шафові стінки та влаштовано лежні;▫️ влаштовано накладну плиту;▫️ змонтовано тротуарні консолі;▫️ влаштовано деформаційні металеві шви типу Маурер;▫️укріплено укоси насипу."Зараз мостовики працюють над влаштуванням гідроізоляції, наступного тижня планують приступити до асфальтування проїзної частини на споруді і підходах до неї. Потому приступлять до відновлення лівої частини будови", - зазначають у у Службі автомобільних доріг області.

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