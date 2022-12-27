Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО

Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
У Старій Вижівці ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Роботи стартували на початку серпня і наразі проходять на правій частині споруди.

Мостобудівельна бригада, що складається з 12 працівників підрядника, працює щоденно майже місяць часу, окремі етапи робіт завершено.

Що зроблено:

▫️ проведено підготовчі і демонтажні роботи;

▫️ укріплено шафові стінки та влаштовано лежні;

▫️ влаштовано накладну плиту;

▫️ змонтовано тротуарні консолі;

▫️ влаштовано деформаційні металеві шви типу Маурер;

▫️укріплено укоси насипу.

"Зараз мостовики працюють над влаштуванням гідроізоляції, наступного тижня планують приступити до асфальтування проїзної частини на споруді і підходах до неї. Потому приступлять до відновлення лівої частини будови", - зазначають у у Службі автомобільних доріг області.
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО

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Теги: Міст, Стара Вижівка, ремонт
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