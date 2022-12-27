Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Старій Вижівці ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Роботи стартували на початку серпня і наразі проходять на правій частині споруди.
Мостобудівельна бригада, що складається з 12 працівників підрядника, працює щоденно майже місяць часу, окремі етапи робіт завершено.
Що зроблено:
▫️ проведено підготовчі і демонтажні роботи;
▫️ укріплено шафові стінки та влаштовано лежні;
▫️ влаштовано накладну плиту;
▫️ змонтовано тротуарні консолі;
▫️ влаштовано деформаційні металеві шви типу Маурер;
▫️укріплено укоси насипу.
"Зараз мостовики працюють над влаштуванням гідроізоляції, наступного тижня планують приступити до асфальтування проїзної частини на споруді і підходах до неї. Потому приступлять до відновлення лівої частини будови", - зазначають у у Службі автомобільних доріг області.
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Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Роботи стартували на початку серпня і наразі проходять на правій частині споруди.
Мостобудівельна бригада, що складається з 12 працівників підрядника, працює щоденно майже місяць часу, окремі етапи робіт завершено.
Що зроблено:
▫️ проведено підготовчі і демонтажні роботи;
▫️ укріплено шафові стінки та влаштовано лежні;
▫️ влаштовано накладну плиту;
▫️ змонтовано тротуарні консолі;
▫️ влаштовано деформаційні металеві шви типу Маурер;
▫️укріплено укоси насипу.
"Зараз мостовики працюють над влаштуванням гідроізоляції, наступного тижня планують приступити до асфальтування проїзної частини на споруді і підходах до неї. Потому приступлять до відновлення лівої частини будови", - зазначають у у Службі автомобільних доріг області.
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