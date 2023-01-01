Секс, смерть, МП і аквапарк, або Як лучанами маніпулюють телеграм-канали

Лише за цей тиждень у волинському сегменті соцмереж ми натрапили на кілька однотипних фейків, які просувають за допомогою таргетованої реклами.Ми виокремили п’ять найабсурдніших, на нашу думку, маніпуляцій, тож розповідаємо.Як зазначають автори, в мережу нібито потрапило відео розваг місцевих підлітків під час комендантської години. Ролик процесу без цензури обіцяють показати в закритому каналі. І тут – халепа: відео таки не опублікували. Натомість, натиснувши на посилання, вас «перекидатиме» на низку телеграм-каналів та ботів, на які ви нібито мусите підписатися, щоб побачити «злив».Хочемо вас запевнити, «секс у комендантську годину» стався не у Луцьку. По-перше, наші журналісти моніторять, зокрема, і «сміттярки», які можуть публікувати такий контент, і не бачили цієї «сенсації». По-друге, заняття сексом в громадському місці – пряме порушення законодавства, на яке би мала відреагувати поліція. Утім, таких повідомлень не фіксували.Опублікували вже не перший фейк так звані «Головні новини України». Нині їхня сторінка має вигляд стрічки новин (на ній публікують посилання на невідомий сайт з маніпулятивними новинами), а ще до 1 травня тут були рецепти (іноді – із забороненої в Україні з 2017 року соцмережі «Вконтакте»). Що не так із цією сторінкою можна прочитатиСторінка «Укр-інформ UA», яка, ймовірно, мімікрує під Інформаційне агентство Укрінформ посилається на нібито ТСН. Чому нібито? ТСН не публікувала таку новину. Окрім того, інформацію про вбивство та зґвалтування на території Луцька спростувала речниця ГУНП у Волинській областіТут ситуація аналогічна. Цієї аварії 16 серпня не було. А от купа незрозумілих ботів і телеграм-каналів у ваших підписках, якщо натиснете на посилання, буде.За словами авторів, «знайдені матеріали викликають шок і гнів». Насправді ці емоції викликають люди, які створюють такі фейки. Тут – та сама схема: так званої статті не існує. Сторінки «Актуальні Новини» уже теж, до речі, немає.Цей приклад від інших відрізняється лише форматом. Фейкомети вирішили створити сторінку аквапарку у Луцьку, якого, як ви здогадались, не існує. Також виявилось, що рекламу з фейковими аквапарками просувають у багатьох містах України.Насправді ж на фото – аквапарк у селі Генічеська Гірка Херсонської області, яке наразі окуповане.Мета цих фейків – однакова: «натиснувши» на потрібну емоцію, змусити вас перейти за посиланням. Щоправда, обіцяні «деталі» чергової сенсації ви навряд чи дізнаєтесь, а от на пропоновані телеграм-канали підпишетеся.Зауважимо також, що рекламують переважно одні і ті ж пабліки, які, на жаль, не є достовірним джерелом інформації, що в умовах війни є справжнім злочином.