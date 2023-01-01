Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка

Олександра Дем’янюка.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



"Сьогодні, 8 вересня, будемо зустрічати нашого Захисника Олександра Дем’янюка із с. Сошичне (орієнтовно після обіду). Дуже просимо віддати належну шану Герою. Вийдіть із квітами, вклоніться низько Захиснику. Олександр віддав життя за нас і Україну", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час прибуття кортежу та чин поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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