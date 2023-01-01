Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка
Сьогодні, 8 вересня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Дем’янюка.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

"Сьогодні, 8 вересня, будемо зустрічати нашого Захисника Олександра Дем’янюка із с. Сошичне (орієнтовно після обіду). Дуже просимо віддати належну шану Герою. Вийдіть із квітами, вклоніться низько Захиснику. Олександр віддав життя за нас і Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття кортежу та чин поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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