Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО

Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО
Луцькі поліцейські затримали збувача наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час розслідування кримінального провадження з’ясувалося, що раніше судимий 30-річний чоловік, який тимчасово проживає у Луцьку, може бути причетним й до торгівлі наркотиками.

За ухвалою суду учора слідчі та оперативники Луцького районного управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка. Вилучено майже 100 готових закладок з психотропною речовиною Альфа PVP та 6 зіп-пакетів з канабісом. Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає понад 100 тисяч гривень.
Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО

Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, досудове розслідування триває.
Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО
Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО

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Теги: Луцьк, наркотики
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