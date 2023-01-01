Понад 100 закладок з психотропами: у Луцьку затримали збувача наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Луцькі поліцейські затримали збувача наркотиків.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час розслідування кримінального провадження з’ясувалося, що раніше судимий 30-річний чоловік, який тимчасово проживає у Луцьку, може бути причетним й до торгівлі наркотиками.
За ухвалою суду учора слідчі та оперативники Луцького районного управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка. Вилучено майже 100 готових закладок з психотропною речовиною Альфа PVP та 6 зіп-пакетів з канабісом. Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає понад 100 тисяч гривень.
Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час розслідування кримінального провадження з’ясувалося, що раніше судимий 30-річний чоловік, який тимчасово проживає у Луцьку, може бути причетним й до торгівлі наркотиками.
За ухвалою суду учора слідчі та оперативники Луцького районного управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка. Вилучено майже 100 готових закладок з психотропною речовиною Альфа PVP та 6 зіп-пакетів з канабісом. Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає понад 100 тисяч гривень.
Наркозловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу, досудове розслідування триває.
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