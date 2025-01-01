Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, а Зеленському треба сісти й домовлятися

Олександр Лукашенко став залякувати главу української держави Володимира Зеленського твердженням, буцімто Україна може повністю зникнути, якщо не домовитися з росією.



Такі думки він висловив у коментарі російському пропагандистові Павлу Зарубіну, пише



Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні завершувати війну та закликав його «сісти та домовлятися».



«Я раніше був схильний звинувачувати європейських лідерів та Європу у недоговороспроможності. Але ми отримуємо масу інформації в останні дні, що тут річ не в США, не в росії та не у європейських лідерах, а більше проблема у Володимирі Олександровичі Зеленському», — стверджує Лукашенко.



Як заявив самопроголошений президент Білорусі, глава української держави може ухвалити рішення лише після «найпотужнішого тиску з боку». Причому Лукашенко упевнений, що цей вплив на українського президента треба здійснювати терміново, бо нібито Україна може зникнути як держава через російське просування на фронті.



Крім того, Лукашенко стверджує, що західні сусіди України буцімто прагнуть забрати собі західноукраїнські території.



«Хотілося б, вкотре скажу, щоб президент України почув мої пропозиції та зрозумів, що щастя йому на території України ніхто не принесе, окрім слов’янських держав», — сказав він.



Лукашенко також висловився щодо можливого постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. На думку білоруського лідера, заяви президента США Дональда Трампа про наміри передати Україні ракети не варто сприймати буквально.



«Я якось уже говорив, що у нашого друга Дональда певна тактика ведення роботи (…). Він, мені здається, десь нахиляє відповідні органи влади та людей, десь жорсткіше діє, а потім тактика така, що він трохи відпускає і відходить», — сказав він.



Що передувало?



У вересні самопроголошений президент Білорусі висловив бажання особисто поговорити із Зеленським та закликав українського президента «заспокоїтися» й розглянути «дуже хорошу пропозицію» щодо завершення війни з росією.



Зеленський пояснив, що йому важко реагувати на пропозицію Лукашенка, оскільки той, за словами українського лідера, «живе у своєму світі».



«Він у своєму світі, але <російський лідер володимир> путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — зауважив український президент.



Лукашенко образився на ці слова, заявивши, що вважав Зеленського «своїм сином».

