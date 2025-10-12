Путін пом’якшив правила надання субсидій російським НПЗ

Володимир Путін пом’якшив правила надання паливних субсидій російським НПЗ на тлі посилення українських атак на енергетичну інфраструктуру.



Про це пише



Згідно з новим указом, російські нафтопереробні заводи й надалі отримуватимуть державні дотації, навіть якщо оптові ціни на бензин і дизель перевищуватимуть установлені межі. Такий крок має стимулювати компанії не скорочувати постачання пального на внутрішній ринок, попри вигідніші експортні ціни.



Минулого року росія витратила 1,8 трлн рублів на паливні субсидії, однак за дев’ять місяців 2025 року обсяг виплат скоротився до 716 млрд рублів. Зменшення обсягів переробки через численні українські удари по НПЗ призвело до дефіциту пального і стрибка внутрішніх цін.



Пом’якшення правил субсидування свідчить про глибоку кризу у російській нафтопереробці, яка дедалі гірше витримує наслідки війни та втрату ключових потужностей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторпом’якшив правила надання паливних субсидій російським НПЗ на тліна енергетичну інфраструктуру.Про це пише Bloomberg Згідно з новим указом, російські нафтопереробні заводи й надалі отримуватимуть державні дотації, навіть якщо оптові ціни на бензин і дизель перевищуватимуть установлені межі. Такий крок має стимулювати компанії не скорочувати постачання пального на внутрішній ринок, попри вигідніші експортні ціни.Минулого року росія витратила 1,8 трлн рублів на паливні субсидії, однак за дев’ять місяців 2025 року обсяг виплат скоротився до 716 млрд рублів. Зменшення обсягів переробки через численні українські удари по НПЗ призвело до дефіциту пального і стрибка внутрішніх цін.Пом’якшення правил субсидування свідчить про глибоку кризу у російській нафтопереробці, яка дедалі гірше витримує наслідки війни та втрату ключових потужностей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію