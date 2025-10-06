Атаки дронів: зупинили головну установку одного із найпотужніших НПЗ росії

через атаку дронів.



Про це повідомляє



Один із найбільших НПЗ росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області — вимушено зупинив свою основну установку первинної переробки після удару українського безпілотника, що спричинив масштабну пожежу.



Зупинка установки, яка забезпечувала близько 40% загальної потужності заводу (приблизно 8 млн тонн нафти на рік або 160 тис. барелів на добу), може тривати до місяця.



Киришський НПЗ належить компанії «Сургутнафтогаз» і поступається за обсягами переробки лише Омському НПЗ. У 2024 році завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить близько 6,6% всього російського обсягу.



Через серію атак українських дронів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу росія зіткнулася з гострим дефіцитом бензину. За даними галузевих асоціацій, до кінця вересня кількість автозаправок, що продають бензин, скоротилася на 360, або на 2,6% від загальної кількості.



Щоб уникнути подальших перебоїв із паливом, москва була змушена обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру — уперше з 1990-х років.



Атаки українських дронів на Киришський НПЗ стали системними: підприємство зазнало щонайменше двох ударів за останній місяць, що підкреслює вразливість російської енергетичної інфраструктури.



