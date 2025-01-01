ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Віталія Борбіча, який рік вважався зниклим безвісти

У Прилісненську громаду надійшла болюча звістка. У вересні 2025 року за допомогою ДНК-експертизи підтвердилася загибель військовослужбовця з Старих Червищ - Борбіча Віталія Федоровича, 1978 р.н., який тривалий час вважався зниклим безвісти.

"Віталій Федорович став на Захист Батьківщини 18 липня 2024 року. У складі другого аеромобільного батальйону військової частини А4355 захищав нас у Донецькій області, займав посаду навідника. Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 28 вересня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу російських військ у Волноваському районі Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, сину Максиму, донечкам Ангеліні та Софії, рідним братам та сестрам Віталія, всім тим, хто знав нашого Захисника", - зазначили у громаді.

Про час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

