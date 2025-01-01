У Луцьку водійка авто збила неповнолітнього скутериста
Сьогодні, 13:30
Дві автопригоди у Луцьку за минулу добу: є травмовані.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, близько 12 години, на вулиці Ковельській 54-річний велосипедист допустив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Її з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України.
Ще одна ДТП трапилась учора близько 19 години на перехресті вулиць Боженка-Мамсурова у Луцьку. 37-річна водійка автомобіля Mazda, при здійсненні повороту ліворуч, не надала перевагу в русі неповнолітньому скутеристу, в результаті чого відбулось зіткнення.
Внаслідок цього 15-річний керманич двоколісного отримав травми та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Під час досудових розслідувань будуть зʼясовані усі обставини автопригод.
