У Луцьку водійка авто збила неповнолітнього скутериста

Дві автопригоди у Луцьку за минулу добу: є травмовані.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, близько 12 години, на вулиці Ковельській 54-річний велосипедист допустив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Її з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України.Ще одна ДТП трапилась учора близько 19 години на перехресті вулиць Боженка-Мамсурова у Луцьку. 37-річна водійка автомобіля Mazda, при здійсненні повороту ліворуч, не надала перевагу в русі неповнолітньому скутеристу, в результаті чого відбулось зіткнення.Внаслідок цього 15-річний керманич двоколісного отримав травми та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група.Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Під час досудових розслідувань будуть зʼясовані усі обставини автопригод.