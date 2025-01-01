45-річний житель Луцького району втратив 103 тисячі гривень: перейшов за посиланням у месенджері

Одним із найпоширеніших способів шахрайства залишається розповсюдження фішингових посилань, за допомогою яких зловмисники отримують доступ до банківських рахунків громадян та викрадають кошти.Так, 6 жовтня до поліції звернувся 45-річний житель Луцького району, який повідомив, що втратив понад 103 тисячі гривень. Чоловік побачив у месенджері оголошення про грошову допомогу від нібито міжнародної організації. Перейшовши за посиланням, він надав конфіденційні дані (реквізити кредитної картки, СVV код), після чого з його рахунку зникли кошти.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надіслали ваші знайомі;не вводьте особисту інформацію (ПІБ, дані банківської картки, логіни, паролі) на неперевірених сайтах;уважно перевіряйте веб-адресу сайту – фішингові сайти часто маскуються під офіційні ресурси;Яящо ви сумніваєтеся – зверніться до банку або в поліцію, перш ніж виконувати будь-які дії;установіть двофакторну автентифікацію та використовуйте антивірусне програмне забезпечення.У разі підозрілих дій або якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.