45-річний житель Луцького району втратив 103 тисячі гривень: перейшов за посиланням у месенджері
Сьогодні, 14:02
Одним із найпоширеніших способів шахрайства залишається розповсюдження фішингових посилань, за допомогою яких зловмисники отримують доступ до банківських рахунків громадян та викрадають кошти.
Так, 6 жовтня до поліції звернувся 45-річний житель Луцького району, який повідомив, що втратив понад 103 тисячі гривень. Чоловік побачив у месенджері оголошення про грошову допомогу від нібито міжнародної організації. Перейшовши за посиланням, він надав конфіденційні дані (реквізити кредитної картки, СVV код), після чого з його рахунку зникли кошти.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.
Поліція нагадує: як уберегтися від інтернет-шахраїв:
не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надіслали ваші знайомі;
не вводьте особисту інформацію (ПІБ, дані банківської картки, логіни, паролі) на неперевірених сайтах;
уважно перевіряйте веб-адресу сайту – фішингові сайти часто маскуються під офіційні ресурси;
Яящо ви сумніваєтеся – зверніться до банку або в поліцію, перш ніж виконувати будь-які дії;
установіть двофакторну автентифікацію та використовуйте антивірусне програмне забезпечення.
У разі підозрілих дій або якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.
