«20 років - це шлях любові, віри й маленьких щоденних перемог»: у Луцьку відзначать ювілей організації ГО «ДАУН-СИНДРОМ»

10 жовтня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться святковий захід із нагоди 20-річчя громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку».

Про це повідомили організатори заходу.

Подія об’єднає родини, друзів, партнерів і всіх, хто вірить, що любов і підтримка можуть змінювати світ.

«Двадцять років — це шлях любові, віри й маленьких щоденних перемог. У кожній історії нашої організації є місце для людяності, сили духу й надії. Ми хочемо, щоб цей день став святом для всієї нашої спільноти», — зазначає голова правління організації Олена Мельник.

Святкування розпочнеться об 11:00. У програмі — танцювальні й вокальні номери, вітання від партнерів та прем’єра інклюзивної вистави «Кольорова палітра», яку підготували актори театральної студії «Сонячне сяйво» спільно з майстернею «ДогориДриґом» під керівництвом режисерки Руслани Порицької. Вистава «Кольорова палітра» створена цьогоріч в межах проєкту «Відновлення», який організація реалізовує за підтримки Українського культурного фонду.

Вже третій рік поспіль, попри труднощі воєнного часу, ця організація влаштовує Театральні зустрічі для творчих колективів молоді з синдромом Дауна. Цьогоріч виступи колективів з Рівного, Луцька, Києва та Шептицького відбувалися на базі практик табору «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки.
А на святі 10 жовтня виступатимуть діти та молодь із синдромом Дауна, їхні батьки, друзі організації та відомі артисти, зокрема Денис Грищук, фіналіст нацвідбору Дитячого Євробачення-2023, гурт «Флайза».

Громадська організація, що нині об’єднує десятки сімей, була створена у 2005 році, щоб підтримати батьків, у яких народилися діти з інтелектуальними порушеннями. За цей час вона реалізувала десятки проєктів, спрямованих на соціальну адаптацію, творчий розвиток і самореалізацію людей із синдромом Дауна.

Серед найважливіших ініціатив — соціальне підприємство «Інклюзивна кав’ярня «Старе місто» у Луцьку, де працюють молоді люди з синдромом Дауна. Тут проводять майстер-класи, мистецькі події та зустрічі спільноти.
За два десятиліття діяльності організація втілила понад десяток успішних проєктів — від програм денного догляду та реабілітації до міжнародних фестивалів і мистецьких ініціатив за підтримки УКФ, ЮНІСЕФ, Inclusion Europe, МФ «Відродження» та інших партнерів.

«Наші діти ростуть, стають артистами, спортсменами, працівниками кав’ярні. Але головне — вони стають видимими. А суспільство — відкритішим. Це, мабуть, і є найбільше досягнення за 20 років», — додає Олена Мельник.

Святкування 20-річчя стане не лише підсумком великої роботи, а й кроком у майбутнє — до більш інклюзивного суспільства, де кожна людина має право на повноцінне життя, розвиток і мрію.
Всіх бажаючих чекають 10 жовтня об 11:00 у Волинському академічному обласному музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка (м. Луцьк)
У програмі: виступи дітей і молоді, прем’єра вистави «Кольорова палітра», музичні номери, відеоісторії та подяки партнерам.

Вхід – вільний.
