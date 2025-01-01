«20 років - це шлях любові, віри й маленьких щоденних перемог»: у Луцьку відзначать ювілей організації ГО «ДАУН-СИНДРОМ»

10 жовтня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться святковий захід із нагоди 20-річчя громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку».Про це повідомили організатори заходу.Подія об’єднає родини, друзів, партнерів і всіх, хто вірить, що любов і підтримка можуть змінювати світ.«Двадцять років — це шлях любові, віри й маленьких щоденних перемог. У кожній історії нашої організації є місце для людяності, сили духу й надії. Ми хочемо, щоб цей день став святом для всієї нашої спільноти», — зазначає голова правління організаціїСвяткування розпочнеться об 11:00. У програмі — танцювальні й вокальні номери, вітання від партнерів та прем’єра інклюзивної вистави «Кольорова палітра», яку підготували актори театральної студії «Сонячне сяйво» спільно з майстернею «ДогориДриґом» під керівництвом режисерки Руслани Порицької. Вистава «Кольорова палітра» створена цьогоріч в межах проєкту «Відновлення», який організація реалізовує за підтримки Українського культурного фонду.Вже третій рік поспіль, попри труднощі воєнного часу, ця організація влаштовує Театральні зустрічі для творчих колективів молоді з синдромом Дауна. Цьогоріч виступи колективів з Рівного, Луцька, Києва та Шептицького відбувалися на базі практик табору «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки.А на святі 10 жовтня виступатимуть діти та молодь із синдромом Дауна, їхні батьки, друзі організації та відомі артисти, зокрема, фіналіст нацвідбору Дитячого Євробачення-2023, гурт «Флайза».Громадська організація, що нині об’єднує десятки сімей, була створена у 2005 році, щоб підтримати батьків, у яких народилися діти з інтелектуальними порушеннями. За цей час вона реалізувала десятки проєктів, спрямованих на соціальну адаптацію, творчий розвиток і самореалізацію людей із синдромом Дауна.Серед найважливіших ініціатив — соціальне підприємство «Інклюзивна кав’ярня «Старе місто» у Луцьку, де працюють молоді люди з синдромом Дауна. Тут проводять майстер-класи, мистецькі події та зустрічі спільноти.За два десятиліття діяльності організація втілила понад десяток успішних проєктів — від програм денного догляду та реабілітації до міжнародних фестивалів і мистецьких ініціатив за підтримки УКФ, ЮНІСЕФ, Inclusion Europe, МФ «Відродження» та інших партнерів.«Наші діти ростуть, стають артистами, спортсменами, працівниками кав’ярні. Але головне — вони стають видимими. А суспільство — відкритішим. Це, мабуть, і є найбільше досягнення за 20 років», — додає Олена Мельник.Святкування 20-річчя стане не лише підсумком великої роботи, а й кроком у майбутнє — до більш інклюзивного суспільства, де кожна людина має право на повноцінне життя, розвиток і мрію.Всіх бажаючих чекають 10 жовтня об 11:00 у Волинському академічному обласному музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка (м. Луцьк)У програмі: виступи дітей і молоді, прем’єра вистави «Кольорова палітра», музичні номери, відеоісторії та подяки партнерам.Вхід – вільний.