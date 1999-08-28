Поліг у бою на Луганщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Загурним
Сьогодні, 15:40
Сьогодні, 7 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання із загиблим на фронті Загурним Дмитром Богдановичем (28.08.1999 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
Віддати шану Дмитру Загурному, помолитися за упокій його душі та провести в останню дорогу разом з рідними та жителями громади прийшов міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Героя в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
