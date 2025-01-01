У Луцьку затримали 16-річного водія, який не вперше сідає за кермо без прав

У Луцьку зупинили неповнолітнього хлопця, який знову сів за кермо без прав.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора на вулиці Дубнівській, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.При перевірці документів інспектори зʼясували, що за кермом перебував 16-ти річний хлопець, який ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше — юний керманич уже не вперше сідає за кермо без посвідчення та наразі позбавлений права керування строком на один рік за нетверезу їзду.Інспектори негайно відсторонили юнака від керування та склали на нього адміністративні матеріали за:- ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);- ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права);- ч. 2 ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами);- ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.