Почали навчання після 25 років: майже 1200 студентів на Волині можуть втратити відстрочку





Про це пише



Мета законопроєкту



На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Його ініціаторка — прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



У вересні парламентський комітет з питань нацбезпеки рекомендував внести його до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради України. Законопроєкт необхідний для того, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації, вважають прихильники нововведення.



Які зміни пропонують



Права на відстрочку позбавлять студентів, які:



- навчаються в іноземних навчальних закладах;



- перевищили граничний строк виконання освітньої програми. До прикладу, якщо чоловік вступив на бакалавра у 2023 році, то розрахунковий час завершення програми — 2027 рік. Якщо ж він перевівся на «п’ятирічний план» через академвідпустку, перездачі чи відрахування-поновлення — після 2027 року, то він вийде за межі розрахункового строку і втратить право на відстрочку;



- здобувають освіту на тому ж рівні, на якому вже здобували (навіть якщо відповідного рівня освіти не здобули через відрахування): здобування другої вищої освіти не буде причиною для відстрочки;



- почали навчання пізніше року, в якому їм виповнилось 25 років.



Майже 1200 студентів коледжів та училищ Волинської області можуть втратити відстрочку



Мережа закладів професійної та фахової передвищої освіти Волинської області становить 33 заклади, з яких 13 — професійної освіти та 20 — фахової передвищої освіти.



В цих навчальних установах 1238 осіб почали навчання після 25 років, з яких 1198 — чоловіки (86 — у закладах професійної освіти та 1112 — фахової передвищої освіти), у відповіді на запити misto.media повідомило управління освіти й науки Волинської ОВА.



Це означає, що у разі ухвалення нового закону 1198 студентів можуть втратити право на відстрочку.



Студенти вишів право на відстрочку зберігають



Що стосується здобувачів вищої освіти, то вікових обмежень для таких студентів законопроєкт не передбачає. При цьому, щоб зберегти право на відстрочку, вони повинні вчитись на денній чи дуальній формі, вперше здобувати освіту за вищим рівнем, здобутим раніше, та не затягувати навчання перервами чи академвідпустками.



До слова, у двох вишах Луцька цьогоріч майже 400 чоловіків почали навчання на денній формі після 25 років:



Луцький національний технічний університет — 271 студент;



Волинський національний університет імені Лесі Українки — 110 студентів.



Академічну відпустку чи перерву під час навчання мають 9 студентів.

