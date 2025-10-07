Військові звільнили від окупантів село на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Військові звільнили від окупантів село на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. Під час штурму ліквідували 50 російських окупантів і взяли в полон ще 8.

Про це пише УП з посиланням на 141 окрему механізовану бригаду.

"На цих кадрах – не кіно, а реальна бойова робота. Це – успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.

Штурмовий підрозділ "Шквал" у складі 141-ї окремої механізованої бригади провів поетапну операцію зі звільнення та зачистки села. На відео видно, як штурмові групи знищують ворожі позиції, а сапери та підрозділи забезпечення проводять зачистку території.

Як повідомляють у бригаді, у результаті операції противник втратив 50 окупантів, ще 8 потрапили в полон.

"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - зазначили у бригаді.

За даними аналітичного проєкту DeepState, 6 вересня ворог просунувся у Серебрянському лісі у Луганській області та поблизу села Січневе у Дніпропетровській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові звільнили від окупантів село на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:05
Ворог атакував залізницю в Чернігівській області
Сьогодні, 18:05
Почали навчання після 25 років: майже 1200 студентів на Волині можуть втратити відстрочку
Сьогодні, 17:05
У Луцьку затримали 16-річного водія, який не вперше сідає за кермо без прав
Сьогодні, 16:37
На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами
Сьогодні, 16:15
Медіа
відео
1/8