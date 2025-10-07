Військові звільнили від окупантів село на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:05
Бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. Під час штурму ліквідували 50 російських окупантів і взяли в полон ще 8.
Про це пише УП з посиланням на 141 окрему механізовану бригаду.
"На цих кадрах – не кіно, а реальна бойова робота. Це – успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.
Штурмовий підрозділ "Шквал" у складі 141-ї окремої механізованої бригади провів поетапну операцію зі звільнення та зачистки села. На відео видно, як штурмові групи знищують ворожі позиції, а сапери та підрозділи забезпечення проводять зачистку території.
Як повідомляють у бригаді, у результаті операції противник втратив 50 окупантів, ще 8 потрапили в полон.
"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - зазначили у бригаді.
За даними аналітичного проєкту DeepState, 6 вересня ворог просунувся у Серебрянському лісі у Луганській області та поблизу села Січневе у Дніпропетровській області.
