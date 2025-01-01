Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 8 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 8 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6°, вдень 14-16° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

