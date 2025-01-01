За місяць волинські сапери обстежили понад 10 гектарів деокупованих територій. ФОТО

Щодня піротехніки Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк крок за кроком очищають звільнені території на Сході нашої держави від смертельно небезпечних «подарунків», залишених ворогом.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Під час цієї ротації, що триває місяць, волиняни обстежили понад 10 гектарів деокупованих територій та вилучили й знищили понад пів сотні вибухонебезпечних предметів різного типу. Працюють на території лісових насаджень, відкритій місцевості та в лісосмугах, що її розділяють, а також обстежують ділянки пролягання газопроводу.
Це надскладна, небезпечна й водночас життєво необхідна робота. Кожен метр очищеної землі – це врятовані життя та крок до відновлення миру.

Нагадуємо громадянам: побачили щось схоже на вибухівку – не геройствуйте, не зачіпайте, просто наберіть 101 або 102 – хай небезпеку знешкодять ті, хто знає, як це робити.

