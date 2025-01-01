На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Засядько

На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Засядько
У Маневицьку громаду знову надійшла страшна звістка про втрату на війні воїна-краянина.

Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

"З глибоким сумом повідомляю, що 28 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, внаслідок вогневого ураження противника, загинув житель села Хряськ — Засядько Сергій Володимирович, 1981 року народження", - йдеться у дописі.

У загиблого залишилися батьки Надія Сергіївна та Володимир Михайлович.

Про день та час зустрічі Героя на Маневиччині буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

