На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Засядько
Сьогодні, 21:17
У Маневицьку громаду знову надійшла страшна звістка про втрату на війні воїна-краянина.
Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
"З глибоким сумом повідомляю, що 28 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, внаслідок вогневого ураження противника, загинув житель села Хряськ — Засядько Сергій Володимирович, 1981 року народження", - йдеться у дописі.
У загиблого залишилися батьки Надія Сергіївна та Володимир Михайлович.
Про день та час зустрічі Героя на Маневиччині буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
