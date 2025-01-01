На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Засядько





Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.



"З глибоким сумом повідомляю, що 28 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, внаслідок вогневого ураження противника, загинув житель села Хряськ — Засядько Сергій Володимирович, 1981 року народження", - йдеться у дописі.



У загиблого залишилися батьки Надія Сергіївна та Володимир Михайлович.



Про день та час зустрічі Героя на Маневиччині буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицьку громаду знову надійшла страшна звістка про втрату на війні воїна-краянина.Про це повідомив очільник Маневицької громади"З глибоким сумом повідомляю, що 28 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, внаслідок вогневого ураження противника, загинув житель села Хряськ —, 1981 року народження", - йдеться у дописі.У загиблого залишилися батьки Надія Сергіївна та Володимир Михайлович.Про день та час зустрічі Героя на Маневиччині буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію