На Сумщині загинув прикордонник з Волині В'ячеслав Желясков
Нововолинська громада втратила на війні ще одного Героя. Захищаючи Україну від російських окупантів загинув В'ячеслав Желясков.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

4 жовтня на Сумщині загинув наш Захисник Вʼячеслав Желясков. Він народився і мешкав у селищі Благодатне. Служив сержантом у прикордонних військах, захищаючи державний кордон і свободу України.

7 жовтня, Героя похоронили в місті Ірпінь.

Колектив Інформайійного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

