На Сумщині загинув прикордонник з Волині В'ячеслав Желясков
Сьогодні, 22:38
Нововолинська громада втратила на війні ще одного Героя. Захищаючи Україну від російських окупантів загинув В'ячеслав Желясков.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
4 жовтня на Сумщині загинув наш Захисник Вʼячеслав Желясков. Він народився і мешкав у селищі Благодатне. Служив сержантом у прикордонних військах, захищаючи державний кордон і свободу України.
7 жовтня, Героя похоронили в місті Ірпінь.
Колектив Інформайійного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
