На Сумщині загинув прикордонник з Волині В'ячеслав Желясков

В'ячеслав Желясков.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



4 жовтня на Сумщині загинув наш Захисник Вʼячеслав Желясков. Він народився і мешкав у селищі Благодатне. Служив сержантом у прикордонних військах, захищаючи державний кордон і свободу України.



7 жовтня, Героя похоронили в місті Ірпінь.



Колектив Інформайійного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

