У Луцьку 12 будинків та дитсадок залишаться без гарячої води на кілька днів





Про це розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков, - пише



Подачу гарячої води наразі припинили за такими адресами:



вулиця Конякіна, 7, 9, 9-А, 9-Б, 11, 11-А;

вулиця Захисників України, 27, 29, 31;

вулиця Героїв-добровольців, 1, 3, 5;

дитсадок №1 (вул. Захисників України, 25).

Призупинення послуги пов'язане із плановими ремонтними роботами, а саме із заміною застарілого кожухотрубного теплообмінника на новий енергоефективний пластинчасний теплообмінник. Пристрій "Луцьктепло" отримало через Проєкт енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID ПЕБ).



"Наприкінці минулого року нам було передано багато обладнання якраз для реконструкції об'єктів, які беруть участь в подачі гарячої води. Починали з найскладніших етапів. Минулого тижня завершили роботи на вулиці Захисників України, 43-Б, де замінювали насосне обладнання на нове енергоефективне. Зараз почали роботи на Конякіна", — сказав Антон Безносиков.



ЦТП на вулиці Конякіна, 7Б, зі слів речника підприємства, є одним з останніх, де буде проведена модернізація. Цьогоріч "Луцьктепло" реконструювало обладнання на 13 центральних теплових пунктах.

