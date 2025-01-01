8 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
8 жовтня день народження у волинської поетеси Клави Корецької (на фото).
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Сергій.
ВолиньPost вітає іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.
ВолиньPost приєднується до вітань і поздоровлень на адресу юристів всіх сфер діяльності і бажає їм верховенства порядку і права в їх щоденній практиці, міцного здоров’я і хороших сімейних взаємин.
У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.
8 жовтня 1989 року під час святкування Дня міста Луцька відбулося брутальне побиття міліцією мирної демонстрації.
Цього року 8 жовтня відзначають Всесвітній день зору.
