У Словаччині заявили, що «більше не буде дарувати зброю» для України

У Словаччині заявили, що «більше не буде дарувати зброю» для України
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава і надалі виступатиме проти постачання військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

На пресконференції у вівторок після візиту до Києва Каліняк заявив, що позиція словацького уряду щодо відправлення озброєння не змінилась.

"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", - наголосив глава Міноборони Словаччини.

Напередодні, віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку 14-го пакета підтримки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Словаччина, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Словаччині заявили, що «більше не буде дарувати зброю» для України
Сьогодні, 03:32
На Волині почали пошук тіл німецьких солдатів часів Другої світової
Сьогодні, 01:15
8 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку 12 будинків та дитсадок залишаться без гарячої води на кілька днів
07 жовтня, 23:19
На Сумщині загинув прикордонник з Волині В'ячеслав Желясков
07 жовтня, 22:38
Медіа
відео
1/8