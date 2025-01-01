Волинські медики за 12 сеансів діалізу повністю відновили пацієнту функцію нирок
Сьогодні, 07:32
Після гострої ниркової недостатності (ГНН) та проведення 12 сеансів діалізу, пацієнт Володимирського ТМО повністю відновив функцію нирок.
Про це повідомляють у Володимирському ТМО.
Гостра ниркова недостатність — це раптове погіршення роботи нирок, яке може виникнути через травму, масивну крововтрату, інфекції, отруєння чи закупорку сечових шляхів каменем.
У нашому медичному закладі ургентні діалізи проводять у двох основних випадках:
- Коли у пацієнта прогресує хронічна хвороба нирок — тоді менша ймовірність повного відновлення функції.
- Коли розвивається гостра ниркова недостатність, що часто має кращий прогноз на відновлення.
У таких випадках зазвичай проводиться від 3 до 12 процедур діалізу, після чого нирки починають працювати самостійно, а пацієнт переходить під спостереження сімейного лікаря.
Як відбувається відновлення функції нирок:
- Усунення причини (отруєння, блок каменем, травма, інфекція тощо).
- Відновлення клітинних функцій — епітелій ниркових канальців поступово регенерує.
- Нормалізація кровообігу — відновлюється нормальний нирковий кровотік і обмін речовин.
Прогноз і подальший догляд:
- Якщо причину ГНН усунуто — повне відновлення можливе.
- Ступінь відновлення залежить від тяжкості ураження нирок.
- Важливо дотримуватися рекомендацій нефролога, контролювати артеріальний тиск і раціон харчування, щоб запобігти ускладненням.
Симптоми, на які варто звернути увагу:
- зменшення або припинення сечовипускання
- набряки обличчя, ніг або рук
- надмірна втома
- біль у попереку
Своєчасне звернення до лікаря та якісне лікування — запорука повного відновлення ниркової функції.
