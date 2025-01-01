Волинські медики за 12 сеансів діалізу повністю відновили пацієнту функцію нирок

Після гострої ниркової недостатності (ГНН) та проведення 12 сеансів діалізу, пацієнт Володимирського ТМО повністю відновив функцію нирок.Про це повідомляють у Володимирському ТМО.Гостра ниркова недостатність — це раптове погіршення роботи нирок, яке може виникнути через травму, масивну крововтрату, інфекції, отруєння чи закупорку сечових шляхів каменем.У нашому медичному закладі ургентні діалізи проводять у двох основних випадках:- Коли у пацієнта прогресує хронічна хвороба нирок — тоді менша ймовірність повного відновлення функції.- Коли розвивається гостра ниркова недостатність, що часто має кращий прогноз на відновлення.У таких випадках зазвичай проводиться від 3 до 12 процедур діалізу, після чого нирки починають працювати самостійно, а пацієнт переходить під спостереження сімейного лікаря.- Усунення причини (отруєння, блок каменем, травма, інфекція тощо).- Відновлення клітинних функцій — епітелій ниркових канальців поступово регенерує.- Нормалізація кровообігу — відновлюється нормальний нирковий кровотік і обмін речовин.- Якщо причину ГНН усунуто — повне відновлення можливе.- Ступінь відновлення залежить від тяжкості ураження нирок.- Важливо дотримуватися рекомендацій нефролога, контролювати артеріальний тиск і раціон харчування, щоб запобігти ускладненням.- зменшення або припинення сечовипускання- набряки обличчя, ніг або рук- надмірна втома- біль у поперекуСвоєчасне звернення до лікаря та якісне лікування — запорука повного відновлення ниркової функції.