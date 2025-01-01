Волинські медики за 12 сеансів діалізу повністю відновили пацієнту функцію нирок

Волинські медики за 12 сеансів діалізу повністю відновили пацієнту функцію нирок
Після гострої ниркової недостатності (ГНН) та проведення 12 сеансів діалізу, пацієнт Володимирського ТМО повністю відновив функцію нирок.

Про це повідомляють у Володимирському ТМО.

Гостра ниркова недостатність — це раптове погіршення роботи нирок, яке може виникнути через травму, масивну крововтрату, інфекції, отруєння чи закупорку сечових шляхів каменем.

У нашому медичному закладі ургентні діалізи проводять у двох основних випадках:
- Коли у пацієнта прогресує хронічна хвороба нирок — тоді менша ймовірність повного відновлення функції.
- Коли розвивається гостра ниркова недостатність, що часто має кращий прогноз на відновлення.

У таких випадках зазвичай проводиться від 3 до 12 процедур діалізу, після чого нирки починають працювати самостійно, а пацієнт переходить під спостереження сімейного лікаря.

Як відбувається відновлення функції нирок:

- Усунення причини (отруєння, блок каменем, травма, інфекція тощо).
- Відновлення клітинних функцій — епітелій ниркових канальців поступово регенерує.
- Нормалізація кровообігу — відновлюється нормальний нирковий кровотік і обмін речовин.

Прогноз і подальший догляд:

- Якщо причину ГНН усунуто — повне відновлення можливе.
- Ступінь відновлення залежить від тяжкості ураження нирок.
- Важливо дотримуватися рекомендацій нефролога, контролювати артеріальний тиск і раціон харчування, щоб запобігти ускладненням.

Симптоми, на які варто звернути увагу:
- зменшення або припинення сечовипускання
- набряки обличчя, ніг або рук
- надмірна втома
- біль у попереку

Своєчасне звернення до лікаря та якісне лікування — запорука повного відновлення ниркової функції.

