У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО

Андрія Горбаля. Робота присвячена військовополоненим.



Стінопис є третьою роботою автора на тему полону, яку він втілив на стінах міста, розповів Андрій Горбаль, - пише



"Перед роботою я розробив схематичний ескіз, щоб було від чого відштовхуватися. Безпосередньо на розпис я витратив близько 2,5 години. Працював дуже швидко, тому що була злива", — пояснив автор.



Зі слів Андрія Горбаля, робота виконана спреями для стріт арту та акриловими фасадними фарбами. У ній він застосував власну абстрактну техніку, у якій залишив свої стилістичні особливості.



"Це про тих, хто бачив війну зблизька. Хто досі у неволі, тримаючись за життя і надію. Полон — це не просто кайдани. Це тиша, біль і боротьба всередині. Полон вбиває. Повільно. Щодня", — сказав він.



Як додав художник, він часто зображає у своїх проєктах війну.



"Я обираю місця, на яких, на мою скромну думку, це буде доречно, тобто не новий фасад будинку чи не дай Боже історична памʼятка. Та для робіт з тематикою війни, я звісно ж обираю публічні місця. Адже твори провокативні та повинні звертати увагу прохожих, викликати інтерес і запитання", — зауважив Андрій Горбаль.



Митець переконаний, що розміщення подібних робіт у загальнодоступних місцях допомагає виховувати у перехожих відчуття причетності до історичних подій та формувати памʼять про захисників.

