У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО

У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО
У центральному парку Луцька з’явився новий мурал місцевого художника Андрія Горбаля. Робота присвячена військовополоненим.

Стінопис є третьою роботою автора на тему полону, яку він втілив на стінах міста, розповів Андрій Горбаль, - пише Суспільне.

"Перед роботою я розробив схематичний ескіз, щоб було від чого відштовхуватися. Безпосередньо на розпис я витратив близько 2,5 години. Працював дуже швидко, тому що була злива", — пояснив автор.
У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО

Зі слів Андрія Горбаля, робота виконана спреями для стріт арту та акриловими фасадними фарбами. У ній він застосував власну абстрактну техніку, у якій залишив свої стилістичні особливості.

"Це про тих, хто бачив війну зблизька. Хто досі у неволі, тримаючись за життя і надію. Полон — це не просто кайдани. Це тиша, біль і боротьба всередині. Полон вбиває. Повільно. Щодня", — сказав він.

Як додав художник, він часто зображає у своїх проєктах війну.

"Я обираю місця, на яких, на мою скромну думку, це буде доречно, тобто не новий фасад будинку чи не дай Боже історична памʼятка. Та для робіт з тематикою війни, я звісно ж обираю публічні місця. Адже твори провокативні та повинні звертати увагу прохожих, викликати інтерес і запитання", — зауважив Андрій Горбаль.
У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО

Митець переконаний, що розміщення подібних робіт у загальнодоступних місцях допомагає виховувати у перехожих відчуття причетності до історичних подій та формувати памʼять про захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, мурал, мистецтво, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: легковик влетів у бензовоза
Сьогодні, 09:16
Чернігівщина була під масованою атакою росіян: пошкоджені залізниця та нафтобаза
Сьогодні, 09:10
У луцькому парку з'явився мурал на честь військовополонених. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Волинські медики за 12 сеансів діалізу повністю відновили пацієнту функцію нирок
Сьогодні, 07:32
На Волині на 26% збільшилися податкові надходження
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8