На Волині на 26% збільшилися податкові надходження
Упродовж січня - вересня 2025 року внесок волинських платників податків до бюджетів склав 18,4 мільярда гривень.

З початку року в області загалом до державного та місцевих бюджетів спрямовано на 3,8 мільярда гривень податкових платежів більше, - повідомили у ГУ ДПС у Волинській області.

«Підсумок нашої спільної з платниками податків роботи над забезпеченням бюджетних надходжень – плюс 26 відсотків до фактичних надходжень аналогічного періоду торік. Варто відзначити, що позитивна динаміка в мобілізації надходжень до держбюджету та бюджетів громад є визначальною з початку нинішнього року Власне за таким ростом – відповідальна позиція легального бізнесу, який в умовах воєнного стану дбає про інтереси держави та громад. Втім, варто відзначити системну та якісну роботу колективу волинських податківців, який забезпечує ефективний процес податкового адміністрування», - коментує начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Оксана Левчук.

Очільниця волинських податківців підкреслила, що стан сплати податків значною мірою відображає належний рівень довіри та партнерства між податковою службою та легальним бізнесом.

Разом з тим, зі свого боку ДПС системно працює над вдосконаленням електронних сервісів, щоб гарантувати максимально зручну онлайн - взаємодію платників податків з податковою службою.

Нагадаємо, що забезпечення фінансової стабільності країни через збереження рівня мобілізації доходів та, як наслідок, зменшення потреби держави у зовнішньому фінансуванні – пріоритети Національної стратегії доходів, яка передбачає поетапне удосконалення процедур податкового адміністрування.

У Головному управлінні ДПС у Волинській області висловлюють щиру вдячність кожному, хто чесно сплачує податки, дбаючи про фінансову безпеку держави та добробут громад у період протидії загарбнику.

