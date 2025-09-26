На Волині почали пошук тіл німецьких солдатів часів Другої світової
Сьогодні, 01:15
На Волині стартували роботи з пошуку тіл загиблих німецьких солдатів, які загинули на Волині під час Другої світової війни.
Про це повідомили у Дубівській громаді.
Роботи розпочалися відповідно до рішення Дубівської сільської ради від 26.09.2025 року №57/16 «Про надання дозволу на проведення пошукових робіт, ексгумації та перепоховання останків німецьких військослужбовців».
Від 7 жовтня Німецькоюю Народною Спілкою по догляду за військовими похованнями в Україні, розпочато пошукові роботи останків німецьких військовослужбовців часів Другої світової війни в селі Дубове в урочищі Полігон.
