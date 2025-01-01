Чернігівщина була під масованою атакою росіян: пошкоджені залізниця та нафтобаза





Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише



За його даними, ворог атакував обʼєкти залізниці, через що спалахнули пожежі, а вже вранці окупанти поцілили в енергообʼєкт, через що сталися аварійні відключення.



Також російські війська вдарили дронами по нафтобазі у Прилуках. Там спалахнула пожежа.



Міський голова Ніжина Олександр Колода розповів, що окупанти ударили 12 «шахедами по товарному ешелону на перегоні Носівка — Ніжин. Унаслідок атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин — Київ.



Наразі перевезення на цьому напрямку призупинені, а поїзди з Києва тимчасово курсуватимуть до станції Носівка.



Також росіяни ударили по одному з об’єктів енергосистеми міста. Унаслідок пошкодження відбулося аварійне відключення електропостачання у деяких районах міста. Руйнувань внаслідок обстрілу зазнала складська інфраструктура «Укрзалізниці».



Через атаку на залізницю низка поїздів прямуватимуть зі зміненими маршрутами. А деякі рейси довелося тимчасово скасувати.

